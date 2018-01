In Las Vegas begint de autorevolutie

Quote Laten we met elkaar de wegen en straten heroveren. Jim Hackett, Ford Het waren stevige woorden van Jim Hackett, de hoogste baas van Ford, deze week in Las Vegas. Volgens Hackett zijn er grote fouten gemaakt in de ontwikkeling van de mobiliteit: ,,De auto heeft de mens enorm veel vrijheid gebracht, maar hem tegelijkertijd van zijn leefruimte in de stad beroofd.’’



En volgens Hackett is er maar één oplossing om uit deze impasse te komen: de slimme auto. Zonder uitlaatgas, zonder de mens die ongevallen kan veroorzaken achter het stuur, en zo slim dat hij uit zichzelf de files oplost en geen parkeerruimte meer nodig heeft.



Volgens hem zijn in veel grote steden de grenzen van de acceptatie bereikt. ,,In de afgelopen decennia werden steden om de auto heen gebouwd. Auto’s veroorzaakten steeds meer opstoppingen, lucht­vervuiling en lawaai.’’ Hackett riep daarom in Las Vegas de volledige auto-industrie op om die ontwikkeling resoluut te stoppen. ,,Laten we met elkaar de wegen en straten heroveren.’’



Volgens Hackett hoeft het allemaal niet lang te gaan duren: ,,Met de kracht van kunstmatige intelligentie en de ontwikkeling van zelfrijdende en met internet verbonden auto’s beschikken we over technologie om het verkeer op aarde compleet nieuw op te bouwen en vorm te geven.’’



Tal van autofabrikanten lieten op de CES zien wat zij voor de nabije toekomst in petto hebben. Hierbij drie innovatieve voorbeelden.

1. Mercedes vindt het dashboard opnieuw uit

Volledig scherm © Fabrikant

Mercedes-Benz heeft het dashboard opnieuw uitgevonden, zo onthulde de fabrikant op de CES. De nieuwe Mercedes A-Klasse krijgt later dit jaar de primeur van dit compleet nieuw dashboard.



Het conventionele instrumentarium is met het infotainmentscherm geïntegreerd in één groot, langgerekt, dun breedbeeldscherm. Dit scherm vervangt het traditionele ‘klokkenhuis’ waar-in de snelheids-meter, toerenteller en andere meters zijn ondergebracht. Ook een apart scherm voor het infotainment behoort tot de verleden tijd.



Het dashboard zelf is in de vorm van terrassen vormgegeven. Alles bij elkaar draagt deze oplossing ook bij aan het ruimtelijk gevoel in de nieuwe A-Klasse.

2. Hyundai op waterstof

Volledig scherm © Fabrikant

Hyundai onthulde op de CES zijn nieuwe waterstofauto, die na de zomer ook in Nederland te koop zal zijn. Deze Nexo heeft op ­papier een rijbereik van 800 kilometer. Zijn brandstofcel is krachtiger en zuiniger dan het systeem in de huidige waterstofauto van Hyundai, de ix35 Fuel Cell. De Nexo is ongeveer even groot. Een tankbeurt duurt hooguit 5 minuten. Een probleem in Nederland is wel dat er nauwelijks tankstations voor waterstof zijn.

3. E-pallet: Toyota brengt de winkel thuis

Volledig scherm © Fabrikant

Een rijdende winkel of supermarkt die thuis voor de deur verschijnt: Toyota wil de legendarische SRV-wagen uit de jaren 60 en 70 terugbrengen. Maar dit keer is het een hightech auto zonder bestuurder die volledig automatisch de klanten bezoekt.



De e-Palette is het concept voor een mobiliteitsservice die Toyota binnen vijf jaar op de markt wil brengen. De robotauto zou de ideale aanvulling zijn op het populaire internetshoppen. De bestelde producten kunnen zonder personeelskosten bij de klant worden afgeleverd. Bovendien zou Zalando of Omoda verschillende maten van de bestelde schoenen kunnen meegeven in de auto, zodat de klant thuis voor de deur de ideale maat kan passen.



Het is dan niet meer nodig om artikelen via een koeriersbedrijf terug te sturen, want de auto kan de niet gekochte producten meteen terugnemen. Verder kan de 4 tot 7 meter lange robotauto ingericht worden als mini-winkel of -supermarkt, waarmee de klant toch weer een fysieke shopbeleving krijgt.

SRV

Met het idee van een rijdende winkel keert het concept van de legendarische SRV-wagen terug. Dit mobiele winkelconcept ontstond in 1966 als opvolger van de 'melkboer': de zuivelhandel die langs de deuren ging.



De SRV-wagen was een mini-supermarkt, ingebouwd in lange, vaak elektrisch aangedreven bestelauto’s. Eind jaren 60 en ook in de jaren 70 reden ze door heel Nederland. De SRV-formule werd in 1995 opgeheven.



Het mobiele winkelconcept van Toyota is ook op andere manieren inzetbaar. Inmiddels zijn grote ondernemingen als PizzaHut en Amazon bij het project betrokken. Uber is ook partner, omdat de robotauto ingezet kan worden als taxi. Verder denkt Toyota binnenkort met een hotelketen zaken te gaan doen, omdat het geavanceerde vervoermiddel tevens geschikt is om in te richten als mobiele hotelkamer.