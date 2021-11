In Noorwegen rijden ze al: deze elektrische Chinezen zie (en koop) je straks ook bij ons

Met name de immense grille van de Hongqi E-HS6 trekt de aandacht in de vertrekhal van Oslo Gardermoen Airport. De enorme elektrische SUV oogt als een karikatuur van de Rolls-Royce Cullinan, met zijn markante snoet en overdadige chroomwerk, en wil maar wat graag opvallen bij langslopende reizigers. Deze Hongqi is namelijk één van de nieuwe Chinese modellen die net op de markt is in Noorwegen. Dat maakt hem meteen interessant voor Nederlanders, want wat nu al in dat Scandinavische land te koop is, rijdt binnen afzienbare tijd ook bij ons rond.

De Noorse overheid is immers nóg vriendelijker voor elektrische voertuigen (EV’s) dan de Nederlandse regering. Wie daar elektrisch rijdt, betaalt niet alleen veel minder belasting maar mag ook gratis met de veerpont, op speciale taxi- en busbanen rijden en op sommige plekken voor nop parkeren. Die voordelen maken de batterijmodellen enorm populair bij Noorse autokopers en dat zorgt er voor dat Chinese automakers de automarkt aldaar zien als een proeftuin. Naast Hongqi hebben ook nieuwe merken als Xpeng en Nio al voet op Noorse bodem gezet.

Volledig scherm De Hongqi E-HS9 probeert op te vallen met zijn gewaagde styling, vol chroom en opmerkelijke details © Hongqi

Vanaf oktober 2022

Hij wil nog niet verklappen wannéér Nederlanders een Nio kunnen kopen, maar de glinsterende ogen van Florian Otto spreken boekdelen. ,,Het feit dat we nu een Nederlandse journalist uitnodigen om kennis te maken met onze auto, zegt genoeg toch?” De hoogste communicatiebaas van Nio, voorheen werkzaam bij Audi, heeft er zichtbaar plezier in om zijn Nederlandse gast te laten gokken naar wat de toekomst brengt. Stug doorvragen levert weinig concreets op, behalve dat het merk uit Shanghai per oktober volgend jaar in Duitsland de verkoop start. Gezien de goede omstandigheden voor elektrische auto’s op de Nederlandse markt, kun je er vergif op innemen dat ons land ook binnen afzienbare tijd aan de beurt is.

Eén van de modellen die Nio nu al in Noorwegen levert, is de ES8: een riante, 5,02 meter lange elektrische SUV. Qua formaat overtreft hij grote gezinskolossen als de Skoda Kodiaq en zelfs de Volvo XC90 en de Audi Q7. Qua prijs blijft de Chinees juist ver onder die laatste twee: waar een Noor minimaal 939.900 Kronen (grofweg 93.900 euro) moet betalen voor de Volvo, gaat een ES8 daar voor 679.000 Kronen (68.000 euro) mee naar huis. Dat scheelt omgerekend dus zo’n 26.000 euro, in het geval van de grootste 100 kwh-batterij.

Volledig scherm De Nio ES8 is 5,02 meter lang. Daarmee is hij groter dan een Volvo XC90 © Nio

Wat de prijzen in Nederland gaan doen is nog onbekend, maar de Nederlandse Nio-organisatie (die al wel is opgericht) verklapte tegenover onze autoredactie dat een ES8 ‘55.000 euro waard is’. Als het merk die prijs waar kan maken, vormt de ES8 een voordelig alternatief voor de gevestigde orde. Ter vergelijking: een nieuwe Volvo XC90, die nog deels op benzine loopt, kost in ons land minimaal 83.950 euro. Van de elektrische modellen kost een Skoda Enyaq ongeveer even veel, maar die elektro-SUV is beduidend kleiner dan de ES8.

Er bestaat bovendien een boeiende manier om de aanschafprijs van een Nio te drukken. Wie in Noorwegen kiest voor ‘Battery as a service’ – kortweg ‘Baas’ – betaalt 519.000 Noorse Kronen (ongeveer 52.000 euro) voor een ES8 én 1999 Kronen (zo’n twintig euro dus) per maand om het accupakket te huren. Dat principe hanteert Renault ook bij de Zoe, maar Nio gaat verder. In het maandbedrag zitten namelijk ook zes ‘batterijwissels’ per maand. Daarvoor bouwt Nio op dit moment talloze speciale stations, waar je een leeg accupakket in drie minuten kunt omwisselen voor een geladen exemplaar. Op termijn wil het merk daar een heel netwerk van aanleggen, zoals Tesla heeft gedaan met zijn Superchargers, waardoor snelladen mogelijk tot het verleden behoort.

Volledig scherm Wereldwijd heeft Nio al meer dan 600 van dit soort accuwisselstations gebouwd. Ook voor Europa staat een heel netwerk op de planning © Nio

Better Place: te vroeg voor succes?

Er zijn talloze critici die menen dat zo’n gecompliceerd accuwisselsysteem onmogelijk rendabel kan worden. Zij verwijzen al snel naar het debacle van Better Place, het Israëlische bedrijf dat in 2008 ook al eens aan ‘battery swaps’ snuffelde maar in 2013 failliet ging. Nio’s oprichter William Li gelooft echter heilig in het principe en ziet het – zeker voor langere reizen – als een logische aanvulling op snelladen. De Chinese miljardair heeft bovendien voldoende geld om te blijven investeren. Op termijn, zo hoopt Nio, kunnen andere automakers de technologie van het merk gaan gebruiken, maar van dergelijke samenwerkingen is momenteel nog geen sprake.

Marius Hayler, de directeur van het merk in Noorwegen, wil binnen een jaar twintig accuwisselstations hebben gerealiseerd in zijn land. Dat wordt het begin van een Europees netwerk. ,,Batterijwissels hebben namelijk nog meer voordelen”, zegt hij. ,,Zo kunnen defecte of verslechterde accupakketten eenvoudiger worden gerepareerd wanneer zij niet in een auto zitten. Zo houden we ze relevanter. En wanneer er over een paar jaar betere accutechnologie beschikbaar is, kunnen onze klanten kiezen voor die nieuwere pakketten zonder dat zij een andere auto moeten kopen. Er zit dus ook een duurzaamheidscomponent in.”

Volledig scherm Marius Hayler, de grote baas van Nio in Noorwegen, gelooft heilig in het wisselen van accupakketten. Dit jaar moeten er alleen al in zijn land nog vier verschijnen © Nio

Als een Range Rover

Tijdens het rijden merk je niets van het verwisselbare accupakket, dat van onder in de bodem van de ES8 zit vastgeschroefd. Wel voel je duidelijk dat de standaard aanwezige luchtvering de auto een heel goedmoedig karakter geeft. Door zijn rustige deinen, zweven en zoeven voel je te allen tijde dat je in een hele grote SUV zit. Bedieningselementen zoals de besturing, de 534 pk (440 kW) sterke elektromotoren en de remmen voelen solide aan, maar ook een tikkeltje karakterloos; de systemen doen wat je verwacht en wekken voldoende vertrouwen, maar dat gebeurt ook zonder noemenswaardige scherpte of gevoel. De ES8, naar wens leverbaar met zes of zeven zitplaatsen, doet zodoende qua rijden meer aan een Range Rover denken dan aan een Skoda Kodiaq.

Een vergelijking met dat Tsjechische merk dringt zich juist wel op in het interieur, dat ruim is van opzet, rustig en overzichtelijk is vormgegeven en blijkt opgebouwd uit keurige materialen. Nio ziet zichzelf graag als premium merk – een echte concurrent voor BMW, bijvoorbeeld – maar daarvoor mist het interieur nog een eigen stijl, écht hoogwaardige materialen en een onderscheidende vormgeving. In de details zoals bepaalde kunststof delen zie je waar geld bespaard is, al overtuigt de ES8 met nuttige zaken zoals een bijrijdersstoel die onvoorstelbaar ver naar achteren kan én extreem plat gelegd kan worden. Er is zelfs een elektrisch uitklapbaar voetensteuntje; dat zie je bij BMW alleen in het topsegment.

Volledig scherm Het dashboard van de Nio ES8, met bovenop de met spraak aangestuurde 'robot' Nomi © Nio

Bovenop het dashboard verklapt een ingebouwde ‘robot’ op een andere manier dat Nio een stapje verder gaat dan bijvoorbeeld Volkswagen of Hyundai. Nomi, heet het ronde bolletje, dat dankzij zelflerende algoritmes je stemcommando’s steeds beter leert begrijpen. Op dit moment spreekt ‘ze’ nog geen Noors of Nederlands, maar ze is wel in staat om extreem gedetailleerde opdrachten uit te voeren. Als je de ruit van de bestuurdersdeur zestien procent wil laten zakken, laat Nomi het glas exact zestien procent zakken.

Ondertussen draait de ‘persoonlijke assistent’ zich zoemend van bestuurder naar voorpassagier, terwijl ze je af en toe vermaakt met animaties in zwart/wit. Ze speelt met een jojo, blaast pluisjes van een paardenbloem en zwaait zodra je uitstapt. Die kant van Nomi zit er vooral voor de vorm, maar wie voorbij de Chinese tierelantijnen kijkt mag de ES8 zien als een overtuigende exponent van een auto-industrie die zich binnen de kortste keren heeft opgewerkt tot een daadwerkelijke concurrent voor Japanse, Koreaanse, Amerikaanse en Europese spelers. In Noorwegen worden de nieuwkomers in ieder geval al héél serieus genomen.

Volledig scherm De Xpeng G3 is een slag kleiner dan de Nio ES8 en Hongqi E-HS9, maar ook dit merk komt 'binnen afzienbare tijd' naar Nederland © Xpeng

