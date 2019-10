Irritant en gevaarlijk die laagstaande zon, rij-instructeur geeft tips

1. Schone ramen

2. Snelheid en afstand

3. Zonnebril

4. Zonneklep

5. Verlichting

Probleem laagstaande zon houdt aan

Verkeer moet ook de komende dagen in de ochtend- en avondspits rekening houden met de laagstaande zon, zegt weerman Jordi Huirne van de MeteoGroup. ,,De zon komt om half acht op in het oosten en dat is precies in de spits. Verkeer dat vanuit het westen richting het oosten rijdt, heeft daar ‘s ochtends het meeste last van. In de avondspits is dit precies andersom.”