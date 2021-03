Is deze oude techniek van de Romeinen dé oplossing voor verzakte wegen?

VRAAG & ANTWOORD Mysterie opgelost: kentekens geheime diensten zijn wél op te vragen

14 maart ,,In deze rubriek stond vorige week een foto van een bestelbus waarvan de kentekengegevens niet waren op te vragen”, schrijft lezer J. Verweij (van kenteken.tv). ,,Dat was dus een bus van Defensie. De kentekens van geheime diensten zijn tegenwoordig wel opvraagbaar bij de RDW. Dat was eerst niet het geval, maar dat leverde problemen op: het boevengilde kon ‘stillen’ eenvoudig ontmaskeren, juist doordat hun normaal ogende kentekens níét opvraagbaar waren bij de RDW. Daarom is dat later gewijzigd.”