Is het erg als een plug-inhybride nooit op benzine rijdt?

AUTO-EXPERTEen plug-inhybride is een auto met zowel een benzinemotor als een elektromotor. Je start elektrisch en gaat over op benzine naarmate de afstand vordert. ‘Maar wat als je alleen maar korte stukjes rijdt en geen benzine nodig hebt?’, vraagt lezer Theo Wielens zich af. Onze auto-expert Niek Schenk geeft antwoord.

Vraag: ‘Mijn Mercedes B 250e is een plug-inhybride. Ik kan er maximaal 70 kilometer elektrisch mee rijden. De praktijk is nu dat ik bijna altijd elektrisch rijd, want vrijwel al mijn ritten zijn op beperkte afstand van mijn huis. Vroeger reed ik op gas en dan moest je af en toe ook op benzine rijden. Geldt dit advies ook voor een hybride? Of kun je daar onbeperkt elektrisch mee rijden?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Deze situatie doet zich steeds vaker voor, nu plug-inhybrides almaar verder komen op uitsluitend elektrische aandrijving. Dankzij grotere en beter presterende batterijpakketten zijn er tegenwoordig hybrides die meer dan 100 kilometer elektrisch kunnen rijden.

De vergelijking met een auto die op lpg of autogas rijdt, gaat niet helemaal op. Zo’n auto wordt namelijk altijd aangedreven door dezelfde motor, die zowel op benzine als op gas loopt. Het langdurig uitsluitend op autogas rijden veroorzaakte vooral bij oudere lpg-installaties nogal eens motorschade. Daarom werd geadviseerd om regelmatig op benzine over te schakelen.

Een plug-inhybride heeft echter minimaal twee motoren: een benzinemotor en een elektromotor. Alhoewel er vaak wordt samengewerkt, kan elke motor in zo’n hybride volledig zelfstandig functioneren. Juist omdat dit aandrijfsysteem erop gebouwd is om gescheiden te kunnen werken, is het technisch geen probleem als de ene motor continu in bedrijf is.

Maar er is wel een ander risico. De benzinevoorraad in de brandstoftank kan verouderen. Benzine die langdurig in de brandstoftank blijft en onvermijdelijk wordt blootgesteld aan de buitenlucht, zal op den duur van mindere kwaliteit worden. Dit kan leiden tot slechtere prestaties en wellicht zelfs schade aan de motor.

Daarom is bij veel hybrides een systeem ingebouwd dat voorkomt dat de benzinevoorraad te snel veroudert. De benzinemotor treedt hierdoor af en toe korte tijd automatisch in werking. Altijd uitsluitend elektrisch rijden is dus in principe onmogelijk. Aangezien de motortechniek in hybrides vaak heel stil is en heel soepel werkt, merkt u daar in de praktijk waarschijnlijk weinig van.

Nog een tip tot slot: houd bij het voortdurend op stroom rijden wel het reguliere onderhoud van de benzinemotor in de gaten. Ook motorolie kan verouderen en zal dus op enig moment moeten worden ververst.’

Onze autoredacteur Niek Schenk beantwoordt elke week lezersvragen. Mail je vraag naar auto@dpgmedia.nl

