Italiaanse politie gebruikt Lamborghini voor niertransport: gemiddeld 230 km/u

Dronken vrouw steelt vermoede­lijk auto, crasht in weiland, verzet zich bij aanhouding én heeft geen rijbewijs

2 november Een 33-jarige vrouw uit Almelo is dit weekend in Ommen opgepakt, nadat ze onder invloed met een auto een weiland in reed, terwijl ze niet eens een rijbewijs had. Vermoedelijk had ze de wagen ook nog gestolen.