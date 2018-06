Italië wil Europees Kampioen elektrische auto's worden

De nieuwe Italiaanse regering wil over vier jaar meer elektrische auto's op de weg hebben dan de huidige koploper - Noorwegen. Het plan is op zijn zachtst gezegd ambitieus.

In 2022 moeten er volgens Automotive News maar liefst 1 miljoen volledig elektrische auto's rondrijden in Italië. Dat het spannend wordt om deze stroomversnelling te realiseren, blijkt uit de volgende cijfers qua aantallen elektrische auto's. Vorig jaar zijn er in Italië minder dan 2.000 verkocht, in Noorwegen meer dan 33.000.

Maar dat er met een beetje subsidie een hoop heel snel kan veranderen, weten ze in Noorwegen en dat weten we in Nederland ook. Italië denkt het op die manier ook te kunnen doen. De komende jaren wordt zo'n 8,5 miljard euro aan subsidies en andere stimuleringsregelingen uitgegeven, Een van die alternatieve stimulansen is naar verluidt een sloopregeling voor auto's met een verbrandingsmotor.