Jaguar: over vier jaar alleen nog elektrische auto's

Jaguar neemt definitief afscheid van de verbrandingsmotor. Per 2025 biedt het Britse merk alleen nog volledig elektrische auto’s aan en is daarmee een van de eerste traditionele merken die het roer volledig omgooit. Zustermerk Land Rover gaat zich eveneens op elektrische auto’s richten.

Het is misschien wel de grootste revolutie in de geschiedenis van Jaguar: per 2025 is er geen enkel nieuw model meer te koop met benzine- of dieselmotor. Dat heeft Jaguar Land Rover officieel bekendgemaakt. De fabrikant stoomt een nieuwe modellenlijn klaar die rust op een speciaal voor volledig elektrische auto's bestemd platform.

Bekende modelnamen blijven bestaan, maar komen alleen nog volledig elektrisch op de markt. De nieuwe Jaguar XJ, die waarschijnlijk dit jaar onthuld wordt, vormt nog een uitzondering. Dit topmodel wordt weliswaar leverbaar met een volledig elektrische aandrijflijn, maar ook nog met verbrandingsmotoren. Per 2025 verdwijnen echter naar verwachting alle conventionele krachtbronnen definitief uit het aanbod. Jaguar zegt dan immers een merk met louter EV’s te willen zijn.

Welke modellen of namen behouden blijven, is onduidelijk. Liefhebbers van Jaguars met brullende motoren moeten dus nog maar even extra genieten van de F-type, want die sportauto zwaait de verbrandingsmotor mogelijk als laatste uit.

Land Rover

Zustermerk Land Rover doet het iets rustiger aan, maar ook daar krijgt elektrische aandrijving dit decennium een groot aandeel. Per 2030 moet van elk model ook een volledig elektrische versie leverbaar zijn. JLR verwacht dat in dat jaar 60 procent van de Land Rovers volledig elektrisch is. De eerste volledig elektrische Land Rover mogen we in 2024 verwachten. Dat is ongetwijfeld de nieuwe Range Rover. Waarschijnlijk is die er met verbrandingsmotor al wel wat eerder; mogelijk is de onthulling nog dit jaar.

In de komende vijf jaar komt Land Rover met zes modellen die (ook) volledig elektrisch leverbaar worden. Daarvoor gebruikt het de MLA-basis (Modular Longitudinal Architecture) voor modellen die zowel volledig elektrisch als deels elektrisch (plug-in hybride) op de markt komen. Daaronder valt in ieder geval de komende Range Rover en ook de nieuwe Jaguar XJ staat op die basis. Een nieuw platform met de naam EMA (Electric Modular Architecture) is bestemd voor de auto’s die enkel elektrisch leverbaar worden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.