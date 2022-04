Jan (77) schrikt zich rot: brommers van zijn museum worden ineens verkocht op Marktplaats

Ruim 71 procent van weggebrui­kers zegt telefoon te gebruiken in verkeer

71,5 procent van alle weggebruikers zegt weleens zijn of haar telefoon te gebruiken in het verkeer, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Dit is bijna drie procentpunt meer dan in 2019, toen het onderzoek voor het laatst werd uitgevoerd.

