Je mag honderden liters benzine meenemen in auto: ‘je bent een rijdende bom’

In Duitsland is een automobilist aangehouden die in Polen 1600 liter goedkope benzine had getankt en in jerrycans over de grens smokkelde. Toch blijkt dat je als particulier meer benzine of diesel mag meenemen uit het buitenland dan je zou denken.

De inwoner van de Duitse plaats Thüringen werd in Duitsland aangehouden door de politie, omdat hij acht metalen tonnen met een inhoud van 200 liter in zijn auto vervoerde. De man had hierover geen belasting betaald en moest in totaal 750 euro afrekenen. Daarmee was zijn voordeel compleet verdwenen.

Nu de benzineprijzen zo zijn gestegen, lijkt het aanlokkelijk om extra brandstof mee te nemen uit het buitenland en dat mag, weet de ANWB. Wie over de grens jerrycans vult met benzine, mag volgens de bond zelfs tot 240 liter meenemen. ,,De voorwaarde is dat de brandstof bestemd is voor eigen gebruik en wordt vervoerd in jerrycans van maximaal 60 liter per stuk", aldus Erik Jan de Jong van de ANWB. ,,De jerrycans moeten geschikt zijn voor autobrandstoffen, ze mogen niet lekken en deugdelijk zijn vastgezet in de auto.”

Naheffing belastingdienst

,,Deze regeling is opgenomen in het ADR", zegt De Jong. ,,Dat is een Europees verdrag voor vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. En hoewel de politie je dus niet kan bekeuren wanneer je met jerrycans vol brandstof terugkeert uit het buitenland, kun je wel een naheffing van de belastingdienst verwachten. Er moet namelijk accijns worden betaald wanneer meer dan 10 liter reservebrandstof Nederland wordt binnengebracht.”

Jan Pieter de Wilde van Kuster Energy (met vestigingen in zowel Nederland als Duitsland) zei eerder al tegen deze site dat het vullen van jerrycans door Nederlanders niet nieuw is, maar dat het nu wel heel veel gebeurt. ,,Een tripje over de grens wordt lucratiever als je niet om de haverklap weer terug hoeft te komen en dus slaan sommigen in één klap wel heel veel in. De Wilde drukt mensen op het hart om geen risico’s te nemen: ,,Je bent een rijdende bom.”

ANWB: ‘Liefst helemaal geen jerrycan’

Ook de ANWB meldt dat de gevolgen rampzalig kunnen zijn wanneer er brandstof vrijkomt bij een aanrijding. Volgens de ANWB is wat formeel is toegestaan niet altijd hetzelfde als wat veilig is. ,,Je kunt beter helemaal geen jerrycan in je achterbak te vervoeren, ook niet als extra reservetankje. ,,Helemaal risicoloos is ook dat namelijk niet", zegt de woordvoerder. ,,Bijvoorbeeld als de auto betrokken raakt bij een ongeval. Bovendien is het helemaal niet nodig. Door de gemiddelde actieradius van een auto, de mogelijkheid om ook ‘s nachts te kunnen tanken en de gemakkelijke vindbaarheid van tankstations door middel van navigatiesysteem of smartphone, is de kans dat je zonder brandstof komt te staan minimaal.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.