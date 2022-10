Je motor uitzetten in het verkeer om benzine te besparen is pas na zoveel seconden rendabel

Met de dure brandstofprijzen worden tips om zuinig te rijden veelvuldig geraadpleegd. Een van die tips luidt: ‘schakel de motor uit als je auto gedurende langere tijd stilstaat’. Toch is dat in de meeste gevallen geen goed idee.

Met brandstofprijzen van meer dan twee euro per liter en een voortdurende discussie over klimaatschadelijke verbrandingsmotoren, denkt elke automobilist met een niet-elektrische auto waarschijnlijk wel eens na over hoe hij of zij brandstof kan besparen. Daarvoor zijn veel handige tips te vinden.

Een motor die niet draait, verbruikt geen brandstof

Een van deze tips is: ‘Schakel jee motor uit als de auto gedurende langere tijd stilstaat’. Dat is logisch, want een motor die niet draait verbruikt geen benzine of diesel. Maar wat wordt bedoeld met ‘langere tijd’? Bij gesloten slagbomen voor een overweg is het logisch. Dat duurt vaak een paar minuten. Maar kun je ook brandstof besparen door de motor uit te zetten als het verkeerslicht op rood staat?

Standaard auto is niet ontworpen voor kortstondig uitschakelen van de motor

Je zou denken van wel, want auto's met een automatisch start/stop-systeem slaan ook om de haverklap af. Toch raden experts het af om voor een zo korte periode je motor uit te zetten. De reden is dat bij moderne auto's met een start/stop-systeem de startmotor en accu speciaal zijn ontworpen voor dit type belasting. Wanneer je dit doet bij andere voertuigen, kunnen er echter problemen ontstaan.

Bij koude motor werkt het uitzetten van de motor averechts

Vooral bij oudere auto’s wordt de accu door meerdere startprocessen achter elkaar te zwaar belast, waardoor deze na een tijdje kan bezwijken en de motor niet meer aanslaat. Wanneer de motor koud is, werkt het uitschakelen van de motor zelfs averechts voor het milieu en je portemonnee. Bij iedere herstart verbruikt de motor meer dan wanneer deze was blijven lopen. Auto’s met automatische stop-start houden rekening met de motor- en buitentemperatuur bij het maken van een keuze om de motor uit te schakelen.

Verkeersveiligheid kan lijden onder zuinigheid

Ook de verkeersveiligheid kan eronder lijden. Als het contact volledig is uitgeschakeld, werken ook de remlichten, ruitenwissers en de ruitenblazer niet. Daarom moet het contact minimaal dat niveau actief blijven waarop de elektra nog werkt. Bij een auto met een startknop betekent dat: opnieuw indrukken na uitschakelen, zonder gas te geven. Of en wanneer het zinvol is om de motor af te zetten, hangt natuurlijk ook af van het automodel. Als vuistregel geldt dat als je een stop van minimaal 30 seconden kunt verwachten, het de moeite waard is.

