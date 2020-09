‘Jonge scooterrijders zien hun gevaarlijke rijgedrag niet in’

De bestuurders van brom- en snorfietsen hadden vorig jaar een aandeel van 6 procent in het totale aantal verkeersdoden in Nederland, blijkt uit cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Scooters met brom- en snorfietstechniek zijn vooral onder Nederlandse jongeren zeer populair. Maar veel jonge bestuurders overschatten zichzelf, stelt TeamAlert, dat uitgebreid onderzoek deed onder 25 jonge scooterrijders. Er werden daarbij persoonlijke gesprekken gevoerd over hun gedrag in het verkeer. ,,De jongeren rijden vaak te snel en rijden rond met opgevoerde scooters. Zij zien dit echter niet als een probleem en denken dat het juist praktisch en veiliger is. Zo zeggen scooterrijders dat ze hierdoor makkelijker kunnen meerijden met het overige verkeer.’’