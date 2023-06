Jongen (14) botst met omgebouwde elektrische step tegen auto: mocht hij hier de weg wel mee op?

De zaak draait om een ongeluk in Waddinxveen, in oktober vorig jaar. Een 14-jarige jongen reed op zijn Xiaomi, type Mi Electric Scooter op de T-kruising bij de Jan Campertlaan en de Bosboom Toussaintsingel tegen de Peugeot 107. Beide partijen geven de ander de schuld en claimen de schade aan de voertuigen bij elkaar.

Een bijkomend argument van de automobilist is dat de omgebouwde elektrische step helemaal niet op de openbare weg mag. Daarvoor is een goedkeuring vereist van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en dat kan alleen als het kan worden bestempeld als ‘bijzondere bromfiets’ en dat is de Xiaomi van de 14-jarige niet. De vader van de jongen zegt dat de omgebouwde elektrische step (de gashendel is verwijderd en gaat vooruit met trapondersteuning) vergelijkbaar is met een elektrische fiets die mag ook de weg op.

De kantonrechter kan na er een paar weken over te hebben nagedacht niet vaststellen of de step na het ombouwen aan de eisen van een elektrische step/fiets met trapondersteuning voldoet en dat deze dus op de openbare weg mag. Hij wil daarom een deskundige inschakelen. Die moet proberen uitsluitsel te geven.

Stint

E-steps zijn populair. Volgens Legaalrijden.nl, dat e-stepbezitters vertegenwoordigt, zijn er in ons land inmiddels zeker 100.000. Op een enkel oud model na zijn ze allemaal verboden, dankzij strenge regelgeving die werd ingevoerd na het dramatische Stint-ongeluk in Oss in 2018.

Sindsdien is geen enkele elektrische step meer toegelaten. Momenteel wordt gewerkt aan een wet met duidelijke eisen waaraan een step moet voldoen. Minister Mark Harbers (Infrastructuur) verwacht dat die in 2025 in kan gaan, al was het aanvankelijk de bedoeling dat de wet dit jaar al zou gelden. In de tussentijd vliegen de steps de winkels uit.

De versie die de Waddinxveense jongen heeft gaat voor een kleine 450 euro over de toonbank. Het ombouwen kost rond de 85 euro. Of je er de openbare weg mee op mag, is niet voor iedere koper direct duidelijk. Verkopers waarschuwen niet zelden met alleen kleine letters: geschikt voor privéterrein, zoals de tuin of de oprit.

De populariteit geldt niet alleen voor de exemplaren met grote wielen, maar ook de modellen die een uit zijn krachten gegroeide versie lijken van het kinderstepje. Ze zijn in de fabriek afgesteld op een maximumsnelheid van 25 km per uur, maar op internet circuleren handleidingen voor het ombouwen om harder te kunnen.

Boete

Er zijn verschillende versies e-steps, maar lang niet alle zijn toegestaan op de openbare weg. De Rijksdienst voor het Wegverkeer, die bepaalt wat wel en niet mag rondrijden op de weg, heeft één stelregel: de relatief kleine e-step met trapondersteuning en een werkende gashendel is niet toegestaan, alleen trapondersteuning. En nog een regel: wie op een omgebouwde e-step de openbare weg op gaat is niet verzekerd, meldt de website van RDW. En verder gelden de verkeersregels zoals ook bij (brom)fietsen en auto’s: je mobiele telefoon bedienen en rijden onder invloed zijn niet toegestaan.

Als je door de politie wordt betrapt op het rijden met een niet goedgekeurde step voel je dat in je portemonnee. De boete is minimaal 300 euro en inbeslagname van de step is ook mogelijk.

De rechtszaak rond de botsing in Waddinxveen gaat begin juli verder.



