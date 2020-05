Jongeren gebruiken lachgas het liefst in de auto

De auto is dé plek voor jongeren om lachgas te gebruiken. Ze spreken met elkaar af in de auto vanwege de mate van vrijheid en privacy die een auto geeft. De stap voor jongeren om vervolgens onder invloed van lachgas te gaan autorijden is klein, blijkt uit onderzoek van Stichting TeamAlert, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De stichting deed kwalitatief onderzoek naar de motieven van jongeren voor het gebruik van lachgas. Hieruit blijkt dat de auto de favoriete plek is voor de jongeren om lachgas te gebruiken. Thuis bij de ouders is geen optie en tijdens het uitgaan is het aanschaffen van lachgas te duur volgens de respondenten. De auto is een plek met veel vrijheid, waarin jongeren zich makkelijk kunnen verplaatsen. Bovendien is de auto een warme, comfortabele plek, die privacy en ruimte geeft om samen met vrienden lachgas te gebruiken.

Voor het onderzoek zijn jongeren ondervraagd die ervaring hebben met het gebruik van lachgas in de auto. Het feit dat de auto voor veel jongeren de plek is om lachgas te gebruiken, maakt de stap om daadwerkelijk onder invloed te gaan rijden klein. Door het effect van lachgas zien de jongeren ook het gevaar van het rijden onder invloed niet meer. Zij overschatten zichzelf. Het maakt voor de jongeren niet uit of ze ergens geparkeerd staan of deelnemen aan het verkeer; in beide situaties gebruiken ze lachgas.

Tegenstrijdig

Daarnaast hebben jongeren volgens het onderzoek een tegenstrijdige houding als het gaat over het gebruik van lachgas in het verkeer. Over het algemeen vinden jongeren dat gevaarlijk, maar vinden ze hun persoonlijke lachgasgebruik in het verkeer wel veilig. De jongeren stellen in het onderzoek dat zij zelf wel onder invloed van lachgas kunnen autorijden, omdat bijvoorbeeld het effect op lachgas op hen naar eigen zeggen wel meevalt en omdat zij nog niet eerder een verkeersongeluk onder invloed van lachgas hebben meegemaakt. Deze persoonlijke ervaringen versterken de zelfoverschatting.