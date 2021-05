Kabelbrand bij bouwterrein Tesla-fabriek Duitsland, staatsveiligheid onderzoekt sabotage

Omstreden

De komst van de fabriek voor elektrische auto’s is omstreden vanwege zijn ligging naast een waterwingebied. Tesla’s fabriek voor elektrische auto's verrijst op een 300 hectare grote kavel in een bos- en merengebied zo’n 30 kilometer ten zuidoosten van Berlijn. Beide deelstaten zijn blij met de komst van Elon Musks Europese paradepaardje dat tussen de 9000 en 12.000 banen zal scheppen in een regio waar veel bedrijven na de val van de Muur moesten sluiten.