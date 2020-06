Kamperen in caravan-ei met windmolen: thuisblijven is duurder

De Ecocapsule is een zelfvoorzienende caravan die zijn stroom haalt uit zonne- of windenergie en regenwater omzet in drinkwater. De caravan is te koop vanaf 49.900 euro.

De Ecocapsule lijkt meer op een reuzen-ei of een satelliet dan op een caravan, maar toch is het dat laatste. Het idee is al zo'n tien jaar oud, maar nu wordt de caravan pas echt in grote aantallen geleverd. Het vakantie-onderkomen heeft zonnepanelen en een windmolen op het dak. Dat eerste is weliswaar niet zo bijzonder meer, het tweede is een zeldzaamheid.

Volledig scherm Ecocapsule. © Ecocapsule

Net als een windturbine zet de Ecocapsule wind om in energie met behulp van een 4,1 meter hoge mast. Met deze twee opties moet te allen tijde stroom beschikbaar zijn, hoewel er ook gewoon stroom van buitenaf kan worden getapt. Ook hoef je je geen zorgen te maken over de watervoorziening, aangezien een ingebouwd filtersysteem inclusief UV-LED-licht regenwater of ander water omzet in schoon drinkwater.

Volledig scherm Ecocapsule © Ecocapsule

Zo ben je naar wens zelfvoorzienend met de Ecocapsule, ergens op het strand of in het bos. Mits dat daar natuurlijk mag. Verder aan boord: een badkamer met een eco-toilet, kasten, een keuken en een uitklapbaar bed met de royale afmetingen van 2 x 1,65 meter. Om de Ecocapsule naar de gewenste locatie te vervoeren, biedt de fabrikant een geschikte trailer aan.

Volledig scherm Het interieur van de Ecocapsule © Ecocapsule

Volledig scherm Ecocapsule-meubelen © Ecocapsule