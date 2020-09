‘Kan ik bij autoschade geen beroep doen op het Waarborgfonds?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,U kunt wel degelijk ook zelf claimen, maar uw verzekeraar vreest waarschijnlijk dat de getuigenverklaring onvoldoende is om succes te hebben. ,,Het is altijd de vraag of het bewijs door getuigen aan alle eisen voldoet. Omdat wij om diverse redenen claims regelmatig moeten afwijzen, is het veiliger en beter voor de consument om die via de verzekeraar in te dienen”, licht Jelle Smits van het Waarborgfonds desgevraagd toe.”