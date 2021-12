‘Kan mijn VW-bus ook op blauwe diesel rijden?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Blauwe diesel is een van de nieuwe, schonere brandstoffen, maar het is duurder en slechts bij een beperkt aantal tankstations verkrijgbaar. Blauwe diesel heet officieel HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) en is gebaseerd op afgewerkte plantaardige oliën, maar er zitten ook dierlijke vetten in. Vanwege de herkenbaarheid is er een blauwe kleurstof aan toegevoegd. Niet elke dieselauto kan op elke soort blauwe diesel rijden; dat is afhankelijk van de bijmenging. Vooral bij oudere diesels kan het problemen geven. Maar de EN 590 die u op het oog heeft, voldoet aan een Europese norm (vandaar de letters EN) die automobilisten en autofabrikanten garandeert dat de motor het aan kan. Vandaar dat EN 590 ook geen invloed heeft op eventuele garantie op de auto.’