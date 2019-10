Kans op verkeerschaos bij sneeuw, meeuwen en plastic tassen door autonome auto

Oproep Rijexamen doen op hoge leeftijd? Wij zijn op zoek naar jou

22 oktober Veel ouderen staan voor de uitdaging. Voor sommigen is t appeltje eitje maar veel ouderen geeft het stress. Want niemand wil z’n auto, zelfstandigheid en vrijheid kwijt. Wij zijn op zoek naar oudere mensen die net hun rijexamen hebben afgelegd, al dan niet met goed gevolg of ouderen die binnenkort op moeten. Wilt u met ons (Magazine) praten en mogen we u fotograferen? Meld u dan mét telefoonnummer op magazine@dpgmedia.nl.