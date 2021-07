Kartritje met beste vriendje kost Sven (14) zijn leven, vader van jonge bestuurder beleeft ‘nachtmerrie’

Drukte op Europese snelwegen naar het zuiden, vooral in Frankrijk is het filerijden

10 juli Vakantiegangers hebben zaterdag last van drukte op de Europese snelwegen. Vooral in Frankrijk is sprake van vertraging, meldt de ANWB. Zo moeten weggebruikers op de A10 van Parijs naar Bordeaux en Spanje rekening houden met een extra reistijd van 4,5 uur en op de A6/A7 richting Orange doen ze er 4 uur langer over. Ook de wegen in Midden-Frankrijk via Clermont-Ferrand lopen vol.