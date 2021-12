Keer op keer wordt garagedeur van Miep geblokkeerd: ‘Als ik mensen erop aanspreek, maken ze vaak ruzie’

Felgroene deelscoo­ters terugge­trok­ken uit sloop-hotspots: 'Uitzonder­lijk wat hier gebeurt’

In de strijd tegen vandalen stapt het populaire deelvervoerbedrijf Go Sharing in ‘sloop-hotspot’ Amersfoort over op een draconische maatregel: de felgroene scooters mogen in sommige delen van de stad binnenkort helemáál niet meer worden neergezet. ,,Het is uitzonderlijk wat hier gebeurt.”

20 december