Kerstvakantie begint voor velen vanmiddag al: drukke spits verwacht op snelwegen

Nieuw tankstati­on langs A16 omvat alle brandstof­fen en komt met ‘foodcourt’: ‘Complete mix aanbieden’

Een tankstation met alle bestaande en nieuwe brandstoffen onder één dak. DCB Energy opent op 23 december langs de A16 de tiende ‘energiehub’ van het bedrijf, waar in de loop van volgend jaar ook restaurants bij komen. ,,We geloven in duurzame mobiliteit, maar het kan niet in één keer.’’

15 december