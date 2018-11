Keulen en Bonn gaan ook oude diesels en benzineauto's weren

UPDATE VDL Nedcar: helft 'verdachte’ medewer­kers na test onder invloed van drank of drugs

9 november Bij 150 medewerkers van de VDL Nedcar-autofabriek in Born zijn dit jaar na testen sporen van drank of drugs aangetroffen. Dat is de helft van de 300 medewerkers die voor een controle zijn geselecteerd met behulp van daarvoor getrainde honden.