Kia brengt alweer een nieuwe elektrische auto uit: de e-Soul

De nieuwe Soul - die voorheen ook al met elektrische aandrijving verkrijgbaar was - is 5,6 centimeter langer dan zijn voorganger. De wielbasis is met 3 centimeter vergroot en dat belooft meer interieurruimte. De bagageruimte heeft nu een inhoud van 674 liter: bijna 142 liter meer dan voorheen. De aandrijflijn van de e-Soul is grotendeels gelijk aan de e-Niro. In Nederland wordt hij in eerste instantie geleverd met een accupakket van 64 kWh dat is gekoppeld aan een 150 kW (204 pk) elektromotor, waarmee de e-Soul tot 452 kilometer ver komt op een volle batterijlading (volgens WLTP-norm). De acceleratie 0-100 km/u verloopt in 7,9 seconden. Later volgt nog een lichtere en goedkopere versie, met kleiner batterijenpakket.

Een DC-snellader voor gecombineerd laden (CCS – Combined Charging System) behoort tot de standaarduitrusting van de Kia, waardoor kortere oplaadtijden mogelijk zijn. In 42 minuten kan de capaciteit van 20 naar 80 procent worden gebracht, met behulp van een DC-snellader van 100 kW.

Uvo Connect

De e-Soul is ook de eerste Kia met het nieuwe Uvo Connect infotainmentsysteem. Dit is ondergebracht in het 10,25 inch grote touchscreen in het midden van het dashboard. Het systeem heeft zijn eigen simkaart voor het ophalen van data tijdens het rijden, zoals realtime verkeersinformatie, weersvoorspellingen, ‘points of interest’ en informatie over beschikbare parkeergelegenheid, inclusief de prijzen daarvan. Het systeem toont bovendien waar zich laadstations bevinden, of er laders beschikbaar zijn en of ze van het juiste type zijn.

Bij het systeem hoort ook een app die geschikt is voor Android- en Apple-smartphones. Daarmee krijgt de automobilist informatie over de conditie van de auto en over de gemaakte ritten geeft. Via de app kunnen gebruikers ook een aantal functies op afstand bedienen. Afhankelijk van het land kunnen gebruikers de klimaatregeling (voorverwarming of voorkoeling, afhankelijk van het weer) en route-informatie vóór vertrek naar de auto sturen. Via de app kunnen gebruikers ook het laadniveau op afstand controleren en het laden stoppen of hervatten door op het scherm te klikken.

Het systeem stelt inzittenden verder in staat om tegelijkertijd twee mobiele apparaten te verbinden en gebruik te maken van Apple CarPlay en Android Auto. Dankzij een split-screen kunnen twee functies tegelijkertijd worden bediend.

Over de prijs van de Kia e-Soul is nog niets bekendgemaakt.

