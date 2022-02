Kia EV6 gekozen tot Elektrische Auto van het Jaar

De verkiezing kent drie categorieën, maar de EV6 is de overall winnaar en daarmee uitgeroepen tot EV van het jaar 2022. ,,De Kia EV6 onderscheidt zich in zijn segment op actieradius, laadsnelheid, trekgewicht en rijeigenschappen‘’, aldus de jury.

De Fiat 500e is de nummer 1 in het middensegment. ,,De Fiat 500e is populair in zijn klasse, scoort zeer goed op laadsnelheid en is aantrekkelijk geprijsd‘’, meldt het juryrapport.

Volledig scherm Fiat 500e © Bart Hoogveld

In het topsegment is de Audi e-tron de winnaar: ,,Hij wint voor de tweede keer op rij in deze categorie. Het aantal registraties, de vanaf-prijs en het gebruiksgemak maken de Audi e-tron tot winnaar in zijn segment.‘’

Volledig scherm Audi e-Tron S-Line. © RV

De basis van de beoordeling wordt gevormd door veel feiten: data en andere cijfers over de betreffende auto's. Alles bij elkaar gaat het uiteindelijk om de volgende criteria:

- actieradius - laadsnelheid - beschikbaarheid/levertijd

- verkoopaantallen - trekgewicht - consumentenprijs

- gebruiksgemak - rijeigenschappen - leasetarief

VZR reikt de EV van het jaar voor de vierde keer uit. De jury bestaat uit Martin Huisman (VZR), Damiaan Hage (AutoWeek), Bart Fick (Eneco eMobility), Maartje van Tongeren (LeasePlan Nederland) en Niek Schenk (AD).

Uit onderzoek van VZR blijkt dat 22 procent van de zakelijke rijders in een volledige elektrische auto reed in 2021, in 2020 was dat nog 14 procent. Van de huidige elektrische rijders geeft 89 procent aan dat de volgende auto ook weer een EV wordt.

Een video van de prijsuitreiking en een verwijzing naar het volledige juryrapport vind je op deze pagina van Autoweek.