Kia vernieuwt de Rio: meer veiligheid, hightech infotainment en slimme aandrijftechniek

Infotainment

De Rio krijgt ook de tweede generatie van Kia's infotainmentsysteem UVO Connect. Dat biedt internet met live verkeersinformatie, weersvoorspellingen, en parkeerinformatie, inclusief prijzen en beschikbaarheid. Ook luistert het systeem naar gesproken commando's. De basis vormt een fors 8 inch touchscreen waarop tot twee telefoons tegelijkertijd via Bluetooth kunnen worden aangesloten. Het systeem werkt ook draadloos met Apple CarPlay en Android Auto. Met de bijbehorende app kan een route voor de navigatie van de telefoon naar de auto worden gestuurd. Ook is de locatie of de technische conditie van de auto is op de telefoon te zien.

Het nieuwe instrumentencluster heeft een 4,2 inch digitaal display. Een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel is nu standaard op alle uitvoeringen en op de luxere versies is nu ook de passagiersstoel in hoogte te verstellen. Vrijwel alle veiligheidssystemen van dit moment zijn leverbaar in de Rio. Het noodstop-systeem herkent voetgangers, auto's en fietsers en er is rijstrookbewaking, vermoeidheidsherkenning, dode hoekbewaking, een achteruitrijradar, dodehoekbewaking én de auto kan gedeeltelijk autonoom rijden bij snelheden tot 180 km/u. Heeft de bestuurder bij het verkeerslicht niet in de gaten dat de auto voor hem al wegrijdt, dan zal de Rio daar op wijzen met een waarschuwing. De Rio wordt zoals elke Kia geleverd met een extra lange garantie van 7 jaar of 150.000 km. De prijzen van het vernieuwde model zijn nog niet bekend.