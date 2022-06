Kieuwen, een haaienvin en F1-techniek, maar met deze sportwagen mag je gewoon naar de supermarkt

Hoewel Max Verstappen een paar jaar geleden nog met zijn racewagen door de Nederlandse polder reed, mag je met een normale Formule 1-auto natuurlijk de weg niet op. Mercedes-AMG heeft daar nu iets op gevonden: de AMG One heeft ongeveer dezelfde techniek als de bolide van Lewis Hamilton, maar is wél straatlegaal. Je mag dus gewoon naar de supermarkt met deze supersportwagen.

Mercedes-AMG werkt al heel wat jaren aan de One, die in 2017 al eens als studiemodel werd getoond. Het bleek niet heel makkelijk om een auto te ontwikkelen die beschikt over techniek uit de Formule 1, maar die ook op de openbare weg bruikbaar en betrouwbaar is. Nu is het dus toch zo ver: de Mercedes-AMG One is klaar om in productie te gaan, precies op tijd voor de 55ste verjaardag van de sportieve AMG-divisie.

De Mercedes-AMG One is misschien wel de meest absurde auto die Mercedes-Benz de laatste jaren heeft gepresenteerd. Laat de ingrediënten van de AMG One even op je inwerken: dit is een plug-in hybride hypercar met een 1,6-liter V6, vier elektromotoren en een systeemvermogen van 1063 pk. De aandrijflijn is ontwikkeld met het team dat ook de motoren in de raceauto’s van Mercedes’ Formule 1-coureurs Lewis Hamilton en George Russel in elkaar schroeft.

De kieuwen op de voorspatborden (zichtbaar boven de koplampen) kunnen zich openen en sluiten.

De kleine V6-motor van de Mercedes-AMG One is een afgeleide van de krachtbron van de Mercedes-AMG F1 W07 Hybrid, de Formule 1-auto waarmee Nico Rosberg in 2016 wereldkampioen werd. Voor zo’n enorm snelle en krachtige auto is dit een opvallend kleine motor, die volgens Mercedes-AMG extreem hoge toeren kan draaien. Het maximale vermogen van de benzinemotor (574 pk) komt pas vrij bij 9000 omwentelingen per minuut en pas bij 11.000 toeren hakt de begrenzer erin. Die grens ligt hoog, maar om een langere levensduur van de motor te garanderen fors minder hoog dan de toerentalgrens van een F1-auto.

Ook helemaal elektrisch

Die 1.6 achter de voorstoelen krijgt hulp van maar liefst vier elektromotoren. De AMG One heeft een 163 pk sterke elektromotor op de krukas van de verbrandingsmotor, twee elektromotoren op de vooras die samen 326 pk leveren én een elektrische uitlaatgasturbo die goed is voor 122 pk. In totaal komt het systeemvermogen op 1063 pk.

De AMG One heeft een geautomatiseerde handgeschakelde zevenversnellingsbak die de krachten overbrengt op de achterwielen. De 4,76 meter lange, 2,01 meter brede en slechts 1,26 meter hoge Mercedes-AMG legt dankzij de veelvuldige toepassing van lichtgewichtmaterialen, zoals koolstofvezel 1695 kilo in de weegschaal.

Mercedes-AMG maakt slechts 275 stuks van de One.

300 kilometer per uur binnen 16 tellen

Dankzij de twee elektromotoren vóór is er vierwielaandrijving, waarmee je in 2,9 seconden naar de 100 kilometer per uur kunt knallen. Dat is rap, maar in de wereld van de hypercars niets om je over te verbazen. Indrukwekkender zijn de slechts 7 tellen die nodig zijn om de 200 km/u te bereiken en de 15,6 tellen waarna je vanuit stilstand met 300 km/u over het asfalt jaagt. De topsnelheid bedraagt een indrukwekkende 352 km/u.

Omdat de Mercedes-AMG One een plug-in hybride is, kun je hem deels met een stekker opladen. Er is een 8,7 kilowattuur accu aan boord waardoor je volgens Mercedes tot zo’n 18 kilometer elektrisch kunt rijden.

De haaienvin op de rug van de auto maakt de AMG One stabieler in bochten en op hoge snelheid.

Stabieler dankzij ‘haaienvin’

Ook om te zien is de AMG One een visueel spektakelstuk. Niet in de laatste plaats dankzij de vleugeldeuren, maar zeker ook vanwege de vele trucjes die de fabrikant uithaalt om de lucht optimaal over de auto te laten stromen. Er zit een enorme luchthapper in de neus en er is zogeheten actieve aerodynamica: beweegbare kleppen in de voorschermen en een fikse luchthapper op het dak die overloopt in wat Mercedes-AMG een haaienvin noemt. Die verticale spoiler op de rug van de auto moet de stabiliteit in bochten ten goede komen. Om gewicht te besparen, is de Mercedes-ster op de neus aangebracht met airbrush.

De V6 houdt zich schuil onder twee koolstofvezelkappen en aan het eind van de bilpartij vinden we een enorme achtervleugel met een tweedelig intrekbaar blad en een verstelbare flap. De schroefveren zijn niet verticaal, zoals in de meeste auto’s, maar dwars op de rijrichting gemonteerd. Ook dat is technologie uit de Formule 1. In tegenstelling tot een F1-auto heeft de AMG One wel veiligheidssystemen zoals ABS en tractiecontrole aan boord: zonder die systemen mag een nieuwe auto de openbare weg niet op.

Het stuur lijkt een beetje op dat van een F1-auto, maar dan aangevuld met gewone bedieningstoetsen én een airbag.

Net als de Formule 1-auto heeft de Mercedes-AMG One een zogeheten Drag Reduction System (DRS). Met één druk op de knop trekt de achterspoiler zich terug en worden diverse lamellen gesloten om de neerwaartse druk met 20 procent te verminderen en zo de rechtuitsnelheid te verhogen. Het DRS wordt automatisch uitgeschakeld zodra de bestuurder afremt.

Inclusief airconditioning en elektrische ramen

Opvallend: in het kaal aandoende interieur heb je weinig luxe, maar volgens Mercedes-AMG zijn er wel airconditioning, elektrisch bedienbare zijruiten en (vanwege het gebrekkige zicht recht naar achteren) een digitale binnenspiegel aanwezig. Verder zijn er twee usb-aansluitingen, maar op veel meer luxevoorzieningen hoef je niet te rekenen. Zo zijn de rugleuningen van de stoelen maar in twee standen verstelbaar.

Jochem Hermann, technisch directeur van Mercedes-AMG, noemt de totstandkoming van de One zowel een vloek als een zegen. ,,Vooral de uitlaatgasnabehandeling (verplicht vanwege de strengere uitstooteisen voor straatauto’s, red.) was een ongekende uitdaging, maar we hebben het met obstakels bezaaide pad bewandeld.” De Mercedes-AMG lust conventionele super-plus-benzine, maar heeft twee keramische katalysatoren en twee partikelfilters om de uitlaatgassen te filteren. De CO2-uitstoot per kilometer bedraagt op papier 198 gram.

Zin om met deze supersportwagen op pad te gaan op de openbare weg? Dat is wettelijk gezien toegestaan maar wordt lastig. Mercedes-AMG gaat namelijk slechts 275 exemplaren van de One bouwen en ze zijn allemaal al vergeven. Wat die mensen voor hun supersportwagen met F1-techniek hebben betaald, is nog niet bekend.

Het interieur is vrij spartaans, de rugleuning kent bijvoorbeeld slechts twee standen.

