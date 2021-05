Kilometerfraude met motorfietsen vanaf 1 juli veel moeilijker

De kilometerstand wordt nu centraal opgeslagen als eigenaren hun motor bij de motorspeciaalzaak binnenbrengen voor onderhoud, reparaties of bandenwissels die meer kosten dan 150 euro. Dat verandert dus per 1 juli: elk bezoek aan de werkplaats, al kost de reparatie niets, wordt voortaan gedocumenteerd. Het enige nadeel is dat vooralsnog alleen bedrijven die zijn aangesloten bij de RDW hieraan meewerken.