Kim rijdt met ‘ster’, maar hoe komt hij aan zijn gepantserde limousines?

Ze zijn niet te missen, de glanzend zwarte en zwaar gepantserde limousines waarin de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un zich laat rondrijden tijdens zijn staatsbezoek aan Rusland. Een wereldleider waardig laat hij de kostbare karretjes intreinen vanuit Pyongynang. Maar waar bij Amerikaanse en Russische presidenten precies duidelijk is waar respectievelijk The Beast en de Kortezh vandaan komen, tast de wereld bij Kim in het duister.

De Duitse automaker Daimler-Benz, die de kapitale statiekarretjes van de Grote Leider maakt, heeft geen idee hoe de Noord-Koreaan eraan komt. Naar eigen zeggen doen de Duitsers geen zaken met Kim. Ook bij eerdere ontmoeting met president Trump liet hij zich, geflankeerd door een meerennende ploeg beveiligers, in de verlengde Mercedessen zien. Gek genoeg zou je verwachten dat Kim, onder het geldende handelsembargo, een in eigen land gebouwde Pyeonghwa onder de leiderskont zou hebben.



Tot Kim zijn kernwapenplannen aan de wilgen hangt, ligt de handel in luxegoederen, waaronder verlengde en gepantserde limousines, met Noord-Korea aan banden. Toch stonden op het station van Vladiwostok twee glimmende Mercedes Maybachs op hem te wachten. Een van het type S600 Pullman Guard en een S62. De Pullman kennen we al van Kims bezoek aan Singapore in juni vorig jaar en zijn trip naar het Chinese Hanoi in februari en kost pakweg anderhalf miljoen. De S62 gaat voor ongeveer de helft over de toonbank.



Onder het internationale handelsembargo zou Kim helemaal geen Maybach kunnen hebben.

‘We hebben geen idee’

,,We hebben absoluut geen idee hoe deze voertuigen in Noord-Korea terecht zijn gekomen’’, zegt Daimler-woordvoerder Silke Mockert in een verklaring. ,,Het in overeenstemming met de wet exporteren van producten is voor Daimler een fundamenteel onderdeel van verantwoord en correct ondernemerschap.’’ Het in Stuttgart gevestigde bedrijf is een van 's werelds grootste en meest prestigieuze autobouwers als het op luxe personenwagens aankomt en de allergrootste op het gebied van zware vrachtauto's.



,,Ons bedrijf heeft al meer dan vijftien jaar geen zakelijke contacten met Noord-Korea en volgt de Europese en Amerikaanse handelsembargo's strikt’’, vervolgt Mockert. ,,Om leveringen aan Noord-Korea en zijn ambassades wereldwijd te voorkomen, heeft Daimler een streng exportcontrolesysteem opgezet.’’ Daimler heeft echter geen vinger in de pap als het aankomt op het doorverkopen van zijn auto's door derden, laat de woordvoerder weten. Het feit dat Kim toch over twee limousines beschikt, toont pijnlijk de gaten in de internationale sancties aan.



Een Russische erewacht vergezelt de limousine van Kim Jong-un in Vladiswostok.

Een speciaal eigen plekje