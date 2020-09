Klassiek sportwagenmerk staat op uit de dood: V12 hybride met 1000 pk

Auto slaat over de kop en crasht tegen woonhuis: ‘Daar heb je er weer een’

24 september De diepe bandensporen zijn nog duidelijk zichtbaar bij de zijgevel van de boerderij in Marle, waar dinsdagavond een auto over de kop sloeg. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Schrik was er ook bij de bewoners. Even maar, want: ‘Ach, alweer één’.