Kleinste brandblusser ter wereld moet brand in elektrische auto's voorkomen

Elektrische auto's blussen blijkt ongelooflijk moeilijk. Zelfs wanneer ze langer dan een dag worden ondergedompeld in water zijn de branden soms nog niet geblust. Een minuscule glazen ampul moet daar verandering in brengen.

Hij is slechts enkele millimeters lang, gemaakt van flinterdun glas en gevuld met een bruine vloeistof: de E-Bulb. De E staat voor elektrisch, de Bulb voor glazen buis, en het is niets anders dan de kleinste brandblusser ter wereld, speciaal voor EV’s. De Duitse firma Job ontwikkelde het apparaatje, waarvan nu dagelijks een half miljoen worden geproduceerd. Ze worden vooral gebruikt in sprinkler­systemen van ondergrondse garages, in fabriekshallen en in de maritieme industrie.

Vanaf 2024 standaard in elektrische auto's

,,We hebben nu een nieuwe toepassing gevonden voor het blusapparaatje", zegt Rüdiger Klug, hoofd ontwikkeling bij Job. ,,Namelijk de montage in de accu’s van elektrische auto’s, om daar te voorkomen dat er brand uitbreekt.” De E-Bulb wordt voor dat doel momenteel getest in prototypes. Als alles volgens plan verloopt, moet de minuscule ampul vanaf 2024 tot de standaard­uitrusting van elektrische auto’s behoren.

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Deze minuscule brandblusser moet ervoor zorgen dat elektrische auto's niet meer in brand kunnen vliegen. © Autoweek

Mini-brandweer in de aandrijfaccu

De ampul is geplaatst in een zogeheten thermozekering van brandvertragende kunststof. Als de temperatuur hiervan boven de 165 graden komt, barst hij en activeert hij een mechanisme dat het circuit onderbreekt en zo de spanning verlaagt door accusegmenten uit te schakelen. Daardoor wordt het risico op kortsluiting, vlambogen en verwondingen sterk gereduceerd.

Tegelijkertijd spuit de ampul een vloeistof in de thermische zekering. Dit dooft de vlambogen en daardoor fungeert het als een mini-brandweer in de aandrijfaccu. Het bestanddeel heeft dus een preventieve werking. Voordat er iets ergers gebeurt en de echte brandweer moet aanrukken, heeft de kleine glazen buis een autobrand voorkomen.

Accubrand kan oplopen tot meer dan duizend graden

De ampul moet precies bij de grenswaarde van 165 graden barsten om de veiligheidsschakelaar te kunnen activeren. Bij deze temperatuur beginnen accu’s te ontbinden en ontsnappen er gassen. Als er geen thermoschakelaar is – zoals nog steeds het geval is bij de huidige generatie elektrische auto’s – vliegt de accu in brand. Dit heeft meestal een dramatische afloop, want als accu’s eenmaal in brand staan, is blussen niet meer mogelijk. Er komen dan meer giftige gassen vrij dan bij diesel- en benzinemodellen, terwijl de temperatuur kan oplopen tot meer dan 1000 graden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.