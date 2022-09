Klimaatactivist Wim laat banden van SUV's leeglopen: ‘Onzin dat je het nodig hebt voor je gezin!’

VRAAG & ANTWOORD ‘Kun je een elektri­sche auto opladen via een gewoon stopcon­tact?’

‘Is het veilig om je elektrische auto op te laden via een gewoon stopcontact?’, vraagt lezer B.J. Floor in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Mijn werkgever vindt van niet, maar de dealer kan zo’n kabel (Mode 2) gewoon leveren. Vliegen huizen of auto’s hierdoor in de brand?’

5 september