Krijg je een boete als je met geopende achterklep de kerstboom vervoert?

Het simpele antwoord luidt: ja, dit mag, maar onder voorwaarden. Een boom - of ander ondeelbaar voorwerp - mag aan de zijkant van de auto 20 centimeter uitsteken, bijvoorbeeld als je de boom via de zijruit naar buiten laat. Aan de achterzijde mag een kerstboom of ander ondeelbaar voorwerp maximaal een meter uitsteken. Dat mag ook uit een (deels) geopende achterklep.



Ga je over de meter heen aan de achterkant, dan moet er een markeringsbord aan de boom hangen. Wanneer er geen vlag wordt gebruikt en de boom verder dan een meter uitsteekt, loop je kans op een boete van 140 euro. Steekt hij meer dan 1,75 meter uit achter de auto, dan is de boete 210 euro. Wanneer bijvoorbeeld het kenteken niet goed leesbaar is doordat de kerstboom er overheen hangt, kost dat maximaal 149 euro. Ook moeten te allen tijde het kenteken, de achterlichten en richtingsaanwijzers zichtbaar zijn en moet je ervoor zorgen dat de klep tijdens het rijden niet kan openwaaien.