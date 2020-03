‘Kun je de spiegels van politieauto’s ook particulier kopen?’

Alle wegen hebben nu de juiste snelheids­bor­den: nu overal 100 km/u

19 maart Alle snelwegen waar de maximumsnelheid overdag wordt verlaagd naar 100 kilometer per uur hebben het juiste snelheidsbord. Daarmee geldt vanaf nu in heel het land tussen 06.00 en 19.00 uur een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.