Laadpaal aanvragen? Dat kan tot negen maanden duren

100.000 elektrische auto’s

Die mogelijkheid is geen overbodige luxe, want door de populariteit van de elektrische auto was er begin vorig jaar voor elke 2,2 elektrische auto’s een publiek laadpunt. Begin dit jaar was dit aantal toegenomen tot 3,9 elektrische auto’s per publiek laadpunt. Dit wordt uiteraard ingegeven door de snelle groei in het aantal elektrische auto’s. Inmiddels zijn er meer dan 100.000 in Nederland. Vattenfall verwacht dat de groei de komende jaren nog verder in een stroomversnelling komt door onder andere subsidies en meer betaalbare modellen.