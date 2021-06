Lamborghini bijna uitverkocht nu einde coronaperiode nadert

Dat zegt ceo Stephan Winkelmann tegen Bloomberg in een interview tijdens de Milano Monza Motor Show. ,,Ondanks een twee maanden durende sluiting van de fabriek als gevolg van de pandemie, eindigde 2020 als het op een na beste jaar ooit", aldus Winkelmann. Hij voegde eraan toe dat de leveringen van Lamborghini in het eerste kwartaal met bijna 25 procent zijn gestegen.

Het populairste model is nog altijd de Urus. Deze sportieve SUV domineert al sinds zijn introductie de verkooplijsten van het Italiaanse sportwagenmerk. De in Nederland ruim drie ton kostende auto heeft een 650 pk sterke V8 turbomotor. Toch wil Lamborghini langzaam maar zeker af van modellen die uitsluitend zijn voorzien van een benzinemotor.

Bloomberg meldt dat Lamborghini 1,5 miljard euro besteedt aan het elektrificeren van zijn line-up door plug-in hybride versies van elk model aan te bieden tegen 2024. Het is van plan om in de tweede helft van het decennium zijn eerste volledig elektrische auto te lanceren. ,,Voor zo’n puur elektrisch model moeten we niet te snel zijn, maar wachten tot de markt er klaar voor is. We denken dat we dan echt de beste kunnen zijn", aldus ceo WInkelmann.