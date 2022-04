Laurie heeft een authentieke brandweerbus, maar ze mag er niet in rijden: ‘Ben drie keer gezakt’

Man uit auto geblazen na explosie: ‘De achterklep vloog over het huis en lag in onze achtertuin’

Een lekkende gasfles achter in een geparkeerde auto heeft gisterochtend voor een enorme explosie gezorgd in de Korhoenlaan in Beuningen. De bestuurder zat op het moment van de klap in de auto en werd uit het voertuig geblazen, maar kan het wonderwel zonder ernstige verwondingen navertellen.

21 april