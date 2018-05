Let op vakantiegangers; zelfrijdende auto's op de Route du Soleil in aantocht

Vanaf 2019 rijden er op de Franse snelwegen zogeheten ‘zelfrijdende auto’s’. ,,We beginnen in héél Frankrijk met experimenten met compleet autonome auto’s, dus zonder dat ook maar iemand achter het stuur zit’’, aldus minister van Economische Zaken Bruno Le Maire.

Een wet hierover wordt dit jaar nog afgehandeld, zodat de testen volgend jaar kunnen beginnen. De bedoeling is dat vanaf 2020-2022 de Franse wegen definitief open gaan voor de auto’s waarin u met ogen dicht mag plaatsnemen en de boordcomputer het weggedrag bepaalt.

Auto’s zonder chauffeur worden door specialisten als een enorme groeimarkt gezien in de komende decennia. De vrees in Europa is dat de Verenigde Staten en China voorop gaan lopen, wegens hun grote interne afzetmarkt en hun innoverende bedrijven.

Quote We gaan de regels aanpassen, zodat bedrijven die willen experimen­te­ren dat ook kunnen doen Minister Le Maire

Frankrijk wil nu een inhaalslag maken. ,,Er is een wereldwijde race ontstaan en Frankrijk en zijn bedrijven mogen niet achterblijven. We gaan de regels aanpassen, zodat bedrijven die willen experimenteren dat ook kunnen doen’’, zei minister Le Maire.

Frankrijk heeft historisch grote economische belangen in de auto-industrie met merken als Renault, Peugeot en Citroën. Peugeot en Citroën hebben al zo’n 20 demonstratiemodellen rondrijden. ,,Het is goed nieuws dat de regering nu actief meewerkt’’, zegt de autofabrikant in een reactie. Renault presenteerde kort geleden al een autonome passagiersbus en wil de komende vier jaar zo’n 15 types van autonome auto’s op de markt brengen.

Vragen

Maar aan de zelfsturende auto’s kleven nog veel juridische vragen. De Franse autoriteiten gaan bijvoorbeeld bestuderen of de verkeersregels en rijbewijzen moeten worden aangepast, als u straks met ogen dicht de snelweg op mag.

Ook moet wettelijk worden vastgelegd wie er verantwoordelijk is als deze zelfrijdende auto’s te snel rijden, door een rood licht rijden of - in het ergste geval - iemand dood rijden. Krijgt de auto-eigenaar dan een straf of de autofabrikant? Twee maanden geleden reed een autonome auto in de Verenigde Staten een voetganger dood.