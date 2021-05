Leuk, die Sonos-speakers en slimme software. Maar kan deze elektrische Audi Q4 daarmee Tesla verslaan?

Test / VideoHoewel de nieuwe Audi Q4 e-tron grotendeels een kloon is van de Skoda Enyaq en de Volkswagen ID.4, is hij ruim 7500 euro duurder. Zijn de verschillen groot genoeg om dat prijsverschil te rechtvaardigen – en om een vuist te maken tegen aartsrivaal Tesla? De eerste kennismaking geeft vooralsnog een dubbel gevoel.

Het is een handige manier voor de Volkswagen Groep om goedkoper auto’s te produceren: ze ontwikkelen één set onderdelen en gebruiken die in de meest uiteenlopende elektrische auto’s. Dat is de reden dat modellen zoals de VW ID.3 en ID.4, de Skoda Enyaq en de nieuwe Cupra Born allemaal dezelfde elektromotoren, accupakketten en bodemplaten gebruiken. Nu voegt het concern nóg een model aan die rij toe in de vorm van de Audi Q4 e-Tron.

Volledig scherm De Audi Q4 50 e-tron quattro © Audi

Qua carrosserie (4.59 meter) en wielbasis (2.76 meter) is hij nagenoeg even groot als de ID.4 en Enyaq, maar met een prijs van minimaal €48.295 blijkt hij flink duurder dan die Volkswagen (vanaf €40.690) en Skoda (waarvan de prijslijst start bij €40.780). Begrijpelijk natuurlijk dat een automaker kosten bespaart, maar wanneer je ruim 7500 euro extra neerlegt om in een Audi te rijden wil je niet dat hij – met alle respect – er uit ziet en aanvoelt als een vermomde Volkswagen. Dan wil je net dat beetje méér.

Volledig scherm De Audi Q4 50 e-tron quattro © Audi

Geen kloon

Met z’n uiterlijk weet de Q4 zich voldoende te onderscheiden: hoewel vormgeving een kwestie van smaak blijft, doet de Audi aan de binnen- en buitenkant totaal niet aan z’n neven denken. Of je nu de SUV-versie – zie de video – of de sportiever gelijnde Sportback (te herkennen aan de sterker aflopende daklijn) kiest: hier staat duidelijk een Audi met sterke proporties en moderne, zelfs wat futuristische trekjes. Een Enyaq-kloon is dit zeker niet.

Ook vanbinnen staat de Q4 overtuigend op een hoger plan. Het bekende ‘infotainmentscherm’ dat in diverse VW-merken terugkomt (en niet fijn werkt) is gelukkig in geen velden of wegen te bekennen. Audi kiest voor fraai ingepaste schermen met een zeer hoge resolutie, levensechte navigatiekaarten en logische menustructuren. De bediening gaat weliswaar vooral via het aanraakscherm, maar dat is gebruiksvriendelijker dan de systemen in de andere modellen. Interessant is dat dit de eerste auto ter wereld is die luidsprekers van het merk Sonos (vooral bekend van hippe soundbars voor thuis) aan boord heeft: die zorgen voor een prachtig helder en goed verdeeld geluid in de auto en vormen een meerwaarde ten opzichte van de andere merken. Ook heel fijn is dat Audi opnieuw vasthoudt aan een apart bedieningscluster voor de klimaatregeling. Wil je de stoelverwarming aanpassen of de voorruit ontwasemen? Dan hoef je niet onhandig in het menu te zoeken. Zoals het hoort.

Volledig scherm Het (indrukwekkend diepe) dashboard is scherp ontworpen en zit ergonomisch beter in elkaar dan die van de Volkswagen ID.4 © Audi

Speciale software

Audi is er heel trots op dat de auto software heeft die door eigen technici is ontwikkeld, parallel aan de door aanloopproblemen geplaagde systemen van VW. De Q4 heeft bijvoorbeeld een tweede processor zodat de input van sensoren en camera’s (zoals die achter de voorruit) sneller verwerkt kan worden. Dankzij de hogere rekenkracht en zelflerende algoritmes zou de Q4 beter in staat zijn om verkeerssituaties te voorspellen – waardoor je dus sneller informatie van hogere kwaliteit krijgt achter het stuur.

Dat moeten Q4-rijders onder meer merken aan de manier waarop de geanimeerde navigatiepijlen van het head-up display (die zie je in de voorruit geprojecteerd) in je blikveld verschijnen. Afgaand op de eerste kennismaking zijn de verschillen niet enorm: het systeem werkt heel fijn en voegt zeker veel toe, maar dat doet het in de Volkswagen en Skoda ook. Wel zijn de graphics mooier, uitgebreider en rustiger dan in de ID.4 en Enyaq. Jammer genoeg is de spraakbediening van de Audi niet op het niveau dat onder meer Mercedes-Benz, Tesla en – nota bene – Hyundai al wel hebben bereikt. Van een ‘natuurlijk gesprek’ met de virtuele assistent is zeker (nog) geen sprake en dat valt voor een ‘premium’ merk toch tegen.

Volledig scherm Snelladen gaat met maximaal 125 kilowatt © Audi

Gemiddelde laadtijden

Enigszins tegenvallend is ook de (laad-) techniek die Audi in deze elektrische auto heeft gebouwd. De mogelijkheid om andere elektrische apparaten op te laden via een 230-volt stopcontact biedt Audi om te beginnen niet. Een gemiste kans. Waar de Skoda Enyaq standaard met 11 kilowatt kan laden aan een openbare laadpaal of een wallbox thuis, komt de voordeligste versie van de Q4 (de achterwielaangedreven ‘35’) niet verder dan 7,4 kilowatt. Een vreemde besparing. Qua snelladen heeft de Audi het wel iets beter voor elkaar: 100 kW DC-laden is standaard – tegen 50 kW bij Skoda – terwijl de sterkere Q4 40 en Q4 50 quattro tot 125 kilowatt komen bij de juiste snellaadpaal.

Bij die snelheid sta je volgens Audi zo’n 10 minuten stil voor 130 kilometer extra rijbereik en dat is redelijk, maar opnieuw deelt het Duitse merk hier niet de lakens uit. De komende Tesla Model Y belooft bijvoorbeeld met 350 kW te kunnen laden bij Tesla’s eigen superchargers, terwijl onverwachte concurrenten zoals de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 de Q4 eveneens ruimschoots overklassen. Een vergelijkbaar beeld zien we overigens bij de Mercedes-Benz EQA en de BMW iX3: het is opvallend dat de elektrische modellen van de merken die zichzelf doorgaans als ‘de beste van de klas’ presenteren op dit punt niet boven het maaiveld uitsteken.

Volledig scherm De Audi Q4 50 e-tron quattro © Audi

Prestatiedrang

Doet de Audi dat wel met z’n prestaties, dan? Laten we zeggen dat hij een prima score haalt: zo levert de Q4 35 met 170 pk (125 kW) al meer vermogen dan de (aangekondigde) instapversies van Skoda en Volkswagen, die bij zo’n 150 pk blijven steken. De 204 pk (150 kW) sterke aandrijflijn uit de Q4 40 kun je ook kiezen bij de andere merken, maar Audi loopt al wel op de muziek vooruit met de vierwielaangedreven Q4 50 quattro.

Met 220 kilowatt (229 pk) is deze variant even sterk als de komende topversies van de Enyaq (de RS) en de ID.4 (die GTX gaat heten), maar met een 0-100-tijd van 6,2 seconden moet deze zijn meerdere erkennen in onder meer de Tesla Model Y, de Volvo XC40 P8 en – opnieuw – de nieuwkomers van Hyundai en Kia. Hoewel Audi de komst van eventuele S- of RS-afgeleiden op dit moment nog stellig ontkent, is er dus meer dan voldoende ruimte voor Q4’s met meer prestatiedrang.

Het onderstel van deze nieuwe Audi zou dat extra vermogen overigens meer dan prima aankunnen, want de Q4 rijdt bijzonder beheerst. De elektromotoren in de geteste 50 quattro geven hun kracht mooi soepel af, de – optionele – variabele besturing voelt verrassend direct en communicatief aan en de – optionele – elektrisch instelbare dempers kunnen uitstekend overweg met het hoge wagengewicht van ruim 2000 kilo. Z’n soepele, uitgebalanceerde rijgedrag past bij het luxe gevoel en het comfortabele karakter dat je van een Audi verwacht, dus dat heeft het merk uitstekend voor elkaar. De Q4 e-tron voegt kortom meer dan genoeg toe aan de andere modellen die zijn technologie delen, maar hij moet ontegenzeggelijk rekening houden met meer dan een handvol ijzersterke concurrenten.

Volledig scherm Q4-rijders kunnen (via het multimediascherm) kiezen uit vier verschillende designs van de dagrijverlichting © Audi

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.