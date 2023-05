Lichte schade aan je auto zelf herstellen: zo doe je dat

Er is maar weinig nodig om schade aan je auto op te lopen. Een paaltje dat je over het hoofd ziet, een stoeprand waarvan je de hoogte verkeerd inschat, te laat afremmen in de file: met een beetje geluk blijft de schade bij een kleine aanrijding beperkt tot een lelijke kras in de lak. Met weinig middelen is deze meestal gemakkelijk eigenhandig te herstellen.

Zit er echter een deuk in het plaatwerk, dan ben je al gauw aangewezen op de specialistische schadehersteller. Doorgaans is het dan veel verstandiger om een reparatie van een paar honderd euro uit eigen zak te betalen dan om de schade te claimen bij de verzekering. Wanneer je terugvalt in de no-claimkorting, ga je uiteindelijk veel méér premie betalen dan je betaalt voor het herstel van een kleine schade.

Doe-het-zelf: kunststofonderdelen vervangen

Wanneer je enkel een kunststof onderdeel beschadigd hebt, kun je jezelf een bezoek aan de schadehersteller besparen. Met goed gereedschap en de juiste werkinstructies, hoef je echt geen automonteur te zijn om eigenhandig een onderplaat, bumper of beschermlijst te demonteren en vervangen. Dat is slechts een kwestie van alle handelingen in de juiste volgorde afwerken. Tweedehands onderdelen zijn online te bestellen via websites als onderdelenzoeker.nl of autoparts24.nl.

Maar ook op Marktplaats worden veel onderdelen aangeboden door bedrijven en particulieren – gebruikt of nieuw. Met een beetje geluk vind je online zelfs het benodigde onderdeel in de kleur van jouw auto. Wanneer een kunststof onderdeel gescheurd is, laat dit zich meestal eenvoudig repareren. Dat geldt niet alleen voor carrosseriedelen, maar bijvoorbeeld ook voor een paneel van het dashboard, de kofferbak of het portier.

Deuk in de bumper? Kokend water erop!

Wanneer er een deuk in je kunststof bumper zit, kun je deze in een aantal gevallen repareren met heet water. Alles wat je nodig hebt, is een pan met kokend water, rubberen handschoenen zodat je jezelf niet verbrandt en nog een pan met koud water. Giet het kokende water op de deuk en als het plastic goed heet is, reik je van binnenuit naar de deuk en duw je deze eruit. Wanneer deze in de originele vorm is teruggekeerd, giet je er koud water overheen, zodat het snel afkoelt.

Oefenen op een oude emmer

Voor het herstellen van scheuren en gaten in kunststofonderdelen zijn via de bekende webshops als Bol.com en Amazon.nl speciale reparatiekits te koop. Wanneer je geen ervaring hebt met het herstellen van plastic onderdelen, is het raadzaam om eerst een paar keer te oefenen, totdat het resultaat naar wens is. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een oude emmer of wasmand gebruiken – bij voorkeur iets dat ongeveer dezelfde dikte heeft als de bumper of dashboardpaneel van je auto.

Reparatie van een plastic onderdeel gaat goed wanneer er bijvoorbeeld een enkele scheur in zit. Als een component bij een aanrijding tot meerdere losse deeltjes is gereduceerd, wordt de reparatie alsof je een porseleinen vaas moet herstellen die je uit de vensterbank van je oma hebt gestoten: allemaal losse stukjes die kieskeurig weer aan elkaar vastgemaakt moeten worden. Een heel gepuzzel, dat meestal zoveel tijd kost, dat je online beter op zoek kunt gaan naar een vervangend onderdeel.

Nieten, solderen, lassen

Er zijn verschillende soorten reparatiesets voor kunststof auto-onderdelen verkrijgbaar. Zo bestaat er bijvoorbeeld een kit die werkt met stalen ‘nietjes’. Na de scheurranden strak tegen elkaar te hebben gelegd, zet je het nietje op het kunststof en druk je – net als bij een soldeerbout – de knop van het elektrische nietapparaat in. Nu wordt het nietje tot zo’n 400 graden verhit, zodat het plastic eromheen smelt – en beide helften van het onderdeel aan elkaar smelten. Deze handeling herhaal je over de gehele lengte van de scheur, totdat het component weer een stevig geheel vormt. Met een meegeleverd tangetje knip je de uiteinden van de nietjes af. Een dergelijk setje is verkrijgbaar vanaf zo’n 35 euro.

Kunststof ‘lassen’

Je hebt ook reparatiekits waarmee je als het ware een nieuwe kunststof ‘las’ aanlegt tussen de kunststofranden. Hiervoor moet de randen wel eerst even opschuren en vijlen, om voldoende ruimte te creëren om de las te kunnen aanbrengen. Bij deze methode gaat wel wat meer werk in de afwerking zitten, doordat overtollig aangebracht plastic moet worden weggevijld. Het is een hele kunst om via deze methode een strak geheel te krijgen. Wanneer het kunststofdeel echter opnieuw gelakt moet worden, kunnen eventuele oneffenheden gemakkelijk worden gladgestreken met wat plamuur. Daar komt immers toch een laklaagje overheen te liggen. En is de herstelde bumper weer als nieuw.

