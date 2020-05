Liever virusvrij in de auto dan reizen met de trein

De RAI Vereniging is niet gelukkig met de uitkomst. Voorzitter Steven van Eijck: ,,We moeten voorkomen dat ov-reizigers straks massaal de auto instappen en wij alsnog met z’n allen in de file staan.’’

Door corona is het fileprobleem tijdelijk opgelost, maar of dat zo blijft is ongewis. ,,Wij constateren twee belangrijke ontwikkelingen. Mensen gaan vaker thuis werken en reizigers hebben meer behoefte aan individueel vervoer.’’ Deze uitkomsten sluiten volgens Van Eijck aan bij het recent verschenen onderzoek van het Kennisinstituut Mobiliteit dat ook concludeert dat mobiliteit en werksituatie mogelijk blijvend veranderen.

Als gevolg van de coronacrisis hebben veel mensen het reisgedrag drastisch aangepast. Sinds de coronacrisis werkt 56 procent van de respondenten thuis (was 6 procent) en voor 38 procent van de ondervraagden is niets veranderd. Bij een verdere versoepeling van de lockdownmaatregelen, blijft 26 procent van alle respondenten in de toekomst ook vaker thuiswerken. ,,Het aandeel thuiswerkers groeit van 6 naar 26 procent. Dat is goed nieuws, te meer omdat een belangrijk deel van deze groep automobilisten zijn. Een kwart van alle automobilisten blijft vaker thuiswerken, waardoor de filedruk mogelijk blijvend afneemt. Als deze groep automobilisten twee dagen per week thuiswerkt, hebben we 10 procent minder verkeer op de weg per week. Niet alleen voldoende om een groot deel van de files op te lossen, maar levert ook een potentiële besparing van ruim 0,4 megaton CO2 per jaar.’’