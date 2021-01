Lightyear One: de Gaastrajas onder de auto’s

Ewan McCregor speelt vals. De bekende Schotse acteur maakte een tocht van meer dan 20.000 kilometer door Zuid-Amerika. Dat deed hij op een elektrische motor, zo is te zien in de documentaire Long Way Up. Een knappe prestatie toch? „Jawel, maar om die reis mogelijk te maken hebben ze meer dan 150 snellaadpunten langs de route geplaatst”, zegt Tessie Hartjes, directielid van Lightyear. Lachend: ,,Dat is gewoon valsspelen toch?”