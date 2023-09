Maak deze zeven fouten bij het tanken niet

1. Het vulpistool vergrendelen of vastzetten

In Nederland kan het niet eens: het vastzetten van het tankpistool met een speciaal hendeltje zodat je je handen vrij hebt. De reden is dat het verboden is voor tankstations om dergelijke voorzieningen aan te bieden. Volgens Beta, de belangenvereniging van tankstations, mag het niet uit milieuoverwegingen. Het tankpistool kan eruit vallen en begint dan wild om zich heen te spuiten. Of degene die 'm bedient wordt afgeleid of valt flauw. Dat leidt niet alleen tot mogelijke milieuschade, maar is ook gevaarlijk. In het buitenland kan en mag het in de meeste gevallen wel. Vreemd genoeg mag het in Nederland bij zogeheten high-speed pompen voor bussen en vrachtwagens wel. Wat ook niet mag in Nederland om dezelfde reden: je tankdop tussen de hendel van het vulpistool klemmen.

2. Niet letten op het ‘geheime pijltje’

Zelfs veel doorgewinterde automobilisten weten het niet, maar bijna elke auto heeft een kleine pijl naast het benzinepomp-symbool op de brandstofmeter. Deze laat zien aan welke kant van de auto de vuldop zich bevindt. Handig, zeker als je in de auto van een ander rijdt. Overigens moet bij sommige auto’s de tankdop apart worden ontgrendeld – bijvoorbeeld bij alle plug-inhybrides. De knop hiervoor zit meestal links voor de bestuurdersstoel, in de console links van het stuur of onder aan het bestuurdersportier.

3. Wachten tot je aan de kant van de vulopening kunt tanken

Het is uiteraard praktischer als de tankslang aan de ‘goede’ kant zit. Maar net zoals de oude regel niet meer in alle gevallen opgaat dat Europese auto’s rechts tanken en Aziatische auto’s links, zijn ook de slangen niet meer zo kort en onbuigzaam als vroeger. Hierdoor kun je doorgaans gemakkelijk vanaf de ‘verkeerde’ kant tanken. Tip: trek in dit geval eerst de slang een stuk uit en ga er dan pas mee de hoek van de auto mee om. Aan de slang zit vaak zand en vuil en dat kan anders krassen op je autolak.

4. De tankdop laten bungelen

Veel auto’s hebben een houder aan de binnenkant van het tankklepje voor de schroefdop van de brandstoftank, zodat deze niet tegen het metaal bungelt en microkrasjes veroorzaakt - die jaren later als een doffe plek of zelfs roestplek te herkennen is. Probeer het maar eens. Overigens: de door sommige fabrikanten gemonteerde tankdoppen, die niet losgeschroefd hoeven te worden (ze hebben een zelfsluitende opening), kunnen in een aantal gevallen achteraf worden gemonteerd.

5. De verkeerde brandstof tanken

Zeker bij de auto van iemand anders kan verkeerd tanken snel gebeuren: benzine komt meestal in een dieselmotor terecht (het omgekeerde is zelden het geval, aangezien de pijp van het mondstuk voor diesel groter is dan het mondstuk voor benzine). Dagelijks overkomt dit in Nederland gemiddeld ongeveer 40 automobilisten, zo blijkt uit cijfers van de ANWB. Belangrijk: start de motor niet. Zolang de verkeerde brandstof alleen in de tank zit, is laten leegpompen meestal voldoende. Als je de motor start, moet je rekenen op een reparatie van duizenden euro's.

6 In de zomer de tank tot de rand vullen

De brandstof komt koel uit een gekoelde ondergrondse tank en wordt in de auto plotseling zo warm als de omgeving. Midden in de zomer kun je beter niet de tank tot aan de rand van het mondstuk vullen. Anders kan het in de zomerse hitte gebeuren dat een deel van de uitzettende brandstof via de tankventilatie ontsnapt. Daarmee jaag je alleen maar jezelf onnodig op kosten.

7. Telefoneren tijdens het tanken

De dampen die ontsnappen tijdens het tanken zijn ontvlambaar. Daarom is het verboden om te roken bij een tankstation, want de open vlam van een aansteker of sigaret kan brand veroorzaken. Om dezelfde reden is ook telefoneren niet toegestaan. Een mobiele telefoon is een elektrisch toestel en kan kleine vonkjes veroorzaken. Het risico dat door het gebruik van je gsm dampen ontbranden is klein, maar niet nul. Bij brand moet je nooit de lopende tankslang uit het mondstuk trekken. Stop de brandstoftoevoer. De vlam dooft dan meestal vanzelf en het is vrijwel onmogelijk dat deze in de tank overslaat. Haal uit voorzorg een brandblusser en waarschuw de medewerker van het tankstation.