‘Mafketels’ die A16 onveilig maakten op motor opgepakt, onder wie Rotterdammer (24)

VIDEO Johan maait moeraslan­den met pistenbully’s uit Oostenrijk: ‘Tractor zakt hier na een paar meter al weg’

16 september Als de grond zó nat en modderig is dat een trekker er na een paar meter in wegzakt, wordt Johan Noordhuis uit het Drentse Ruinen gebeld. Met zijn omgebouwde pistenbully, die eerder actief was in de Oostenrijkse bergen, maait hij voor Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten moeraslanden in de regio.