‘Mag een buitenlandse auto een zwaardere caravan trekken?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Het maximale trekgewicht wordt door de autofabrikant bepaald en geldt voor heel Europa. Dus automobilisten in alle Europese landen moeten zich hieraan houden. Misschien dat degenen die u in het buitenland ziet de regels niet zo nauw nemen. Ook kan ik mij voorstellen dat er niet in alle landen even streng op wordt toegezien door de autoriteiten. Nederland telt veel caravans, dus wordt vooral in vakantieperioden bij politiecontroles vaak het gewicht gecontroleerd.”