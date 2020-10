‘Mag je als gehandicapte parkeren bij een laadpaal?’

,,Een lezer klaagde laatst in uw rubriek over te hard rijdende vrachtwagenchauffeurs. Ik wil hier even bij opmerken dat alle vrachtauto’s zijn uitgerust met een geijkte tachograaf (snelheidsmeter) en een begrenzer. Die tachograaf wordt elke twee jaar geijkt en is verzegeld. Ook de snelheidsbegrenzer is geijkt. De tijd dat vrachtwagens harder rijden dan 90 km/u is voorbij, op een paar cowboys na. Maar de snelheidsmeter van een personenauto is niet geijkt en daar is een afwijking echt niet ongewoon. Hierdoor krijgen sommige bestuurders van personenauto’s wellicht de indruk dat veel vrachtauto’s te hard rijden”, meldt lezer Sebastiaan de Jongste.