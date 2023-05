Mag je in de VS wel met zo’n grote, zware camper rijden?

auto-expertNederlandse toeristen belanden tijdens hun vakantie in de Verenigde Staten nogal eens in een grote, zware camper. Maar mag je daar met je Nederlandse rijbewijs voor personenauto's wel in rijden, vraagt lezer Adrie van der Helm zich af. Onze auto-expert Niek Schenk geeft antwoord.

Vraag: ‘Ik heb in de Verenigde Staten met mijn BE-rijbewijs gereden in een camper die meer dan 3500 kilo woog. Ik had hem vanuit Nederland gehuurd, via een gerenommeerd verhuurder. Men verzekerde mij dat dit legaal was en ik geen problemen zou kunnen krijgen. Maar een schriftelijke bevestiging daarvan heb ik niet kunnen vinden. Ik weet dat veel Nederlanders dit doen, maar ik ben er toch niet echt gerust op. Wat weet u hierover?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Officieel is het Nederlandse B(E)-rijbewijs niet geldig voor het besturen van een voertuig dat meer dan 3500 kg weegt. Het is echt alleen maar bedoeld voor personenauto's. En die beperking geldt wereldwijd. Eigenlijk zou je hiervoor in de VS dus een groot rijbewijs (C of C1) moeten hebben. Maar meestal hebben de verhuurders dit met hun verzekeringsmaatschappijen goed geregeld en doen ze er echt niet moeilijk over.

In de VS mag je met een basisrijbewijs, zoals het Nederlandse B(E), nu eenmaal in zwaardere auto’s rijden. Ook de Amerikaanse politie schijnt er doorgaans geen probleem van te maken. Als je onverhoopt een ongeval veroorzaakt, zou dit wellicht juridische gevolgen kunnen hebben. Maar het is mij niet bekend dat Nederlanders hierdoor in de VS ooit in de problemen zijn gekomen of aansprakelijk zijn gesteld.

Verzekeraar Ohra laat mij desgevraagd weten dat een huurauto in het buitenland altijd zijn eigen verzekering kent. Het is verstandig om daar goed naar te informeren en de voorwaarden te bekijken. Ook nuttig om te weten: krijg je in de VS met je camper of andere huurauto een aanrijding, dan heeft dat geen gevolgen voor je autoverzekering in Nederland. Die verzekering geldt namelijk uitsluitend voor je eigen auto. Vandaar ook dat elke huurauto aparte verzekeringen kent.’

