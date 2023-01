Mag je in Nederland met een Duits kenteken blijven rijden?

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Dat mag niet. Iedereen die langer dan vier maanden in Nederland woont, is verplicht zich te laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). En zodra je in die BRP geregistreerd staat, is het niet toegestaan om in Nederland met een buitenlands kenteken te rijden. Wie zich niet aan deze regels houdt, zou sommige Nederlandse belastingen kunnen ontwijken.’