‘Mag je met een sportuitlaat zoveel lawaai maken? Iedereen ergert zich eraan’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Zo’n rumoerige sportuitlaat is vaak een accessoire dat er niet vanaf de fabriek op zit. In principe is zo’n uitlaat niet verboden, maar een auto mag bijvoorbeeld niet meer geluid produceren dan 95 dB(A) bij 3500 toeren, gemeten dicht bij de uitlaat. In de praktijk wordt hier inderdaad nauwelijks op gecontroleerd, al zijn er bij de Nederlandse politie wel geluidsmeters in gebruik om te kunnen handhaven. Wordt de limiet overschreden, dan meldt de politie dat bij de RDW en wordt het kenteken ‘geblokkeerd’. De bestuurder mag er dan pas weer de weg mee op na een keuring en het kan meer dan een maand duren voordat die keuring bij de RDW kan plaatsvinden.”