Mag je te hard rijden als je vrouw moet bevallen?

VRAAG & ANTWOORD ‘Mogen richting­aan­wij­zers op de gekste plekken zitten?’

‘Regelmatig zie ik richtingaanwijzers aan de voorkant van auto’s die op een vreemde plaats zitten’, aldus lezer Paul de Ruiter in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Volgens mij horen die op de buitenhoeken van de koplampunits te zitten. Volkswagen is daar zeer creatief in. Staat de RDW dit gewoon toe, of zijn daar voorschriften voor?’

14 september